«Газпром» объявил тендер на прокладку труб «Северного потока-2» - WSJ

Дочерняя компания «Газпрома» - Nord Stream 2 объявила тендер на прокладку труб газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила сегодня в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, в проекте могут принять участие швейцарская компания Allseas Group, итальянская Saipem, французская Technip, а также ряд российских компаний. Крайний срок подачи заявок на проведение работ у берегов Германии истекает 9 января, у берегов России - 30 января.

В «Газпроме» отказались давать комментарии газете. Представители Nord Stream 2 в свою очередь заявили газете, что процесс проведения тендера «идет согласно графику», не сообщив подробностей.