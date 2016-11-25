Котировки акций «Алросы» падали на 4% после обвала на руднике «Удачный»

В ходе торгов на Московской бирже котировки акций «Алросы» падали более чем на 4% на новостях об обвале на руднике «Удачный» в Якутии. Обыкновенные акции «Алросы» дешевели до 86,52 руб. за шт. Позже котировки отыграли падение: по данным на 14.25 мск стоимость обыкновенной акции составляла 89,11 руб. (-2,08%)

Обвал горной массы произошел сегодня на алмазодобывающей шахте в городе Удачный в Якутии. В результате инцидента пострадали два человека – вице-президент «Алросы» Елена Гангало и фотограф.