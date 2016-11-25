Россия и ЕС договорились о трехсторонней встрече с Украиной по газу в Брюсселе

Россия и Еврокомиссия договорились о проведении трехсторонней встречи с Украиной по газу, заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в пятницу в Москве.

«Ключевой вопрос, который обсуждался, - это надежный транзит газа европейским потребителям во время прохождения осенне-зимнего периода», - сказал российский министр.

Шефчович отметил, что трехсторонние переговоры могут состояться в предстоящие дни в Брюсселе. По его словам, дата будет определяться с учетом графиков участников переговоров.