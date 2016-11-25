Инцидент на шахте «Алросы» не повлияет на планы по производству алмазного сырья

Инцидент, произошедший в пятницу, 25 ноября, на руднике «Удачный» в Якутии, не повлияет на планы компании в отношении производства алмазного сырья как на самом руднике, так и на Удачнинском ГОКе в целом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Инцидент в технологическом плане имеет ограниченный характер, он не связан с обрушением породы в шахте, а является следствием вывала массы - потока, уже переработанной (частично разбитой) породы с водой на установке дробильного комплекса», - отметили в компании.

При инциденте на шахте пострадали вице-президент компании Елена Гангало и сотрудник шахты Александр Довбня, они доставлены в медучреждение. Их состояние, как сообщил источник в Минздраве Якутии, удовлетворительное. Инцидент произошел, когда руководство алмазодобывающей компании во главе с ее президентом Андреем Жарковым проводило осмотр объектов капитального строительства основного подразделения «Подземный рудник "Удачный" имени Ф.Б. Андреева» на горизонте минус 465 метров, пояснили в «Алросе».

В настоящий момент рудник работает в штатном режиме.