Пилоты Lufthansa продлили забастовку до 30 ноября

Германский профсоюз Vereinigung Cockpit (VC), представляющий интересы летчиков германской авиакомпании Deutsche Lufthansa AG, объявил о продлении забастовки вторую неделю подряд. В понедельник, как ожидается, все рейсы пройдут по расписанию.

Переговоры с руководством Lufthansa о повышении зарплаты в выходные зашли в тупик, поэтому пилоты продолжат бастовать 29 и 30 ноября, говорится в сообщении VC. Как ожидается, 29 ноября забастовка повлияет в основном на внутренние рейсы, 30 ноября – на все полеты, начинающиеся на территории Германии.

Lufthansa объявила, что работает над специальными планами полетов на вторник и среду. Забастовки не затронут рейсы дочерних компаний и партнерские перевозки.

За предыдущие дни забастовки авиаперевозчик отменил 2755 рейсов, что затронуло планы 345 000 пассажиров, говорится в пресс-релизе Lufthansa. По оценкам руководства компании, забастовка пилотов обходится ей в 10 млн евро в сутки.

Пилоты Lufthansa жалуются, что их зарплата не росла в течение пяти лет, и требуют увеличения на 3,6% за каждый год замораживания – в сумме более чем на 20%. Руководство компании считает требования пилотов необоснованными, передает BBC.

Пилоты Lufthansa проводят уже 14-ю забастовку за время тарифного спора с руководством компании, тянущегося два года.

Группе Lufthansa помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Germanwings, Eurowings и доли в Brussels Airlines и турецкой SunExpress. В 2015 г. они перевезли рекордное количество пассажиров – 107,7 млн человек.