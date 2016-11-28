Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами

Российский Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров. В число 12 отраслей вошли нефтегазовые компании, тяжелая индустрия, телекоммуникационные компании, коммерческие и инвестиционные банки, торговые сети, страховые и транспортные компании, производители потребительских товаров, строительные компании, агрохолдинги и фармацевтические компании.

Средняя зарплата генерального директора или президента в нефтегазовых компаниях в 2016 г. составила $2,16 млн, в компаниях, занимающихся тяжелой промышленностью, – $1,63 млн, в телекоммуникационных компаниях – $1,18 млн, отмечает издание.

По данным издания, компенсация председателя правления коммерческого банка в среднем по рынку в этом году составила $1,07 млн, управляющего директора инвестиционного банка – $840 000.

Гендиректор торговой сети в среднем получает $620 000, страховой компании – $580 000, транспортной компании – $520 000, подсчитало издание. Вознаграждение гендиректора предприятия, занимающегося производством потребительских товаров, в среднем в этом году составляет $470 000, гендиректора строительной компании – $450 000, агрохолдинга – $410 000, фармацевтической компании – $360 000.

Список из 12 отраслей российской экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров в этом году основывается на данных девяти кадровых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена: Ward Howell, Rosexpert, Odgers Berndtson, Transearch, Cornerstone, Amrop, Midland Hunt, Unity, Horton International. За основу для составления рейтинга взяты суммы вознаграждений, которые компании выплатили топ-менеджерам за 2015 г. или назначили в 2016 г. В расчет взят курс конвертации 67,6 руб. за доллар (средний курс за период с 1 октября 2015 г. по 1 октября 2016 г.).

Ранее Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «25 самых дорогих руководителей компаний». В этом году его возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, чье вознаграждение, по оценке Forbes, в 2015 г. составило $17,7 млн. Второе место – у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина ($13 млн), третье – у президента ВТБ Андрея Костина. Причем у Костина единственного из 25 топ-менеджеров в рейтинге не указана абсолютная сумма вознаграждения.