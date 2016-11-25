Журналисты Forbes подозревают владельца во вмешательстве в редакционную политику

Журналисты Forbes написали письмо владельцу группы ACMG (выпускает российскую версию журнала) Александру Федотову, рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к изданию. Поводом для письма, по словам источников «Ведомостей», стал рейтинг зарплат российских топ-менеджеров. Журналисты предполагают, что при составлении этого рейтинга Федотов вмешался в редакционную политику.

До осени 2015 г. Forbes в России издавала немецкая Axel Springer. В сентябре прошлого года из-за новых ограничений для иностранцев в СМИ компания продала свои активы в России Федотову.

Рейтинг «25 самых дорогих руководителей компаний» вышел в декабрьском номере Forbes за этот год. Вчера, 24 ноября, он был опубликован на сайте этого СМИ. Такой рейтинг журнал выпускает ежегодно. В этом году его возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, чье вознаграждение, по оценке Forbes, в 2015 г. составило $17,7 млн. Второе место – у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина ($13 млн), третье – у президента ВТБ Андрея Костина. Причем у Костина единственного из 25 топ-менеджеров в рейтинге не указана абсолютная сумма вознаграждения. Редакция указала, что оценка не опубликована, поскольку «группа ВТБ до момента публикации не предоставила данные о ключевых руководящих сотрудниках, на которых распределяется общее вознаграждение в сумме 6,1 млрд руб. (данные консолидированной отчетности группы ВТБ за 2015 г.)». При этом из методологии рейтинга, которая описана редакцией, прямо следует, что при оценке вознаграждения журналисты далеко не всегда используют официальные данные самих компаний. В рейтинге также приведена оценка доходов председателя правления банка «ВТБ 24» (входит в группу ВТБ) Михаила Задорнова – $6,5 млн. В прежних рейтингах Forbes пропусков в оценках зарплат топ-менеджеров не было, убедились «Ведомости».

В поиске компромисса Александр Федотов

Владелец «АС рус медиа»

«Как и в любом другом издании, я, как владелец, буду общаться с главным редактором. Я думаю, что в ближайшее время мы найдем компромисс и выработаем некую концепцию, уменьшим политизированность журнала. Дальше редакция будет спокойно работать в рамках этой концепции. Вмешиваться ежедневно я не собираюсь».

Интервью РБК, 16.10.2015

Если в печатной версии рейтинга указаны журналисты, которые его составили, – Елена Березанская как редактор, отвечающий за рейтинг, а также Анна Касьян и Александр Левинский, то в онлайн-версии как автор указана лишь «Редакция Forbes». Березанская сама попросила снять ее фамилию в онлайн-версии рейтинга, рассказали два источника «Ведомостей». У авторов рейтинга была оценка вознаграждения Костина, говорят источники «Ведомостей», они подозревают, что цифра не была в итоге опубликована по требованию Федотова. По их словам, в письме владельцу издания журналисты пишут о таких своих предположениях, напоминают Федотову о его обещании не вмешиваться в редакционную политику и просят объяснить свою позицию. У большей части редакции нет доказательств, что владелец помешал публикации цифры, поскольку ситуацию в деталях знают всего несколько журналистов, говорит один из собеседников «Ведомостей», поэтому они хотели бы, чтобы Федотов прояснил ситуацию. Другой собеседник говорит, что журналисты хотят добиться, чтобы Forbes все-таки опубликовал оценку вознаграждения Костина. Встреча редакции и Федотова может пройти в понедельник, 28 ноября, уточнил третий собеседник «Ведомостей».

Главный редактор Forbes Николай Усков, Березанская и представитель «АС рус медиа», представитель ВТБ отказались от любых комментариев.

Осенью прошлого года, вскоре после объявления о продаже Forbes, Федотов в интервью РБК сказал, что планирует сделать журнал Forbes менее политизированным, а заметки про высокие зарплаты чиновников – «необязательными» для журнала. Правда, позднее на встрече с сотрудниками издательства он говорил, что считает, что его слова в интервью РБК неверно интерпретировали. Также в интервью РБК Федотов подчеркивал, что не будет вмешиваться в редакционную политику российского Forbes. Вскоре после этого главный редактор Forbes Эльмар Муртазаев покинул издание, его сменил Усков.

В 2014 г. рейтинг зарплат топ-менеджеров обернулся для Forbes судебным иском: Сечин не согласился с оценкой размера компенсации и в судебном порядке потребовал признать информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию. Его представители указывали в иске, что оценка Forbes является «утверждением о получении истцом «сверхдоходов», а публикация таких сведений якобы порочит репутацию руководителя «Роснефти». Суд удовлетворил требования Сечина, Forbes опубликовал опровержение.

В подготовке статьи участвовали Ирина Скрынник и Елизавета Серьгина