Газпром «не позднее середины декабря» направит ЕК предложение по антимонопольному делу

«Газпром» в течение декабря направит в Еврокомиссию окончательные предложения по урегулированию спора о возможном нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщил журналистам зампред правления компании Александр Медведев.

«У нас переговорной процесс закончился, мы в стадии оформления, проводятся рабочие встречи, думаю, что не позднее середины декабря, точно до католического рождества мы подписанные с нашей стороны соглашения отправим. Оно должно пройти месячный рыночный тест. И в случае положительного исхода этого теста дело должно быть закрыто», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

После отправки документов, по словам Медведева, будет проведен «месячный рыночный тест», по итогам которого рассмотрение дела может быть прекращено. «Мы очень на это надеемся», - приводит его слова «РИА Новости».