Белоусов предложил Сечину определиться с форматом приватизации «Роснефти» до 1 декабря

Помощник президента России, председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов предложил менеджменту нефтяной компании определиться с форматом ее приватизации до 1 декабря.

«Я обратился с письмом к Игорю Ивановичу Сечину и к менеджменту ("Роснефти"), чтобы "Роснефть" сейчас определилась с форматом приватизации в самое ближайшее время. Могу даже срок назвать – до 1 декабря», – сказал он журналистам.

Он добавил, что приватизация «Роснефти» должна быть завершена до 15 декабря.