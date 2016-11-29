Imperial Tobacco закрывает в России старейшую табачную фабрику

Производитель сигарет Imperial Tobacco закрывает в январе 2017 г. одну из двух своих российских фабрик. Фабрика находится в Ярославле и является старейшей в России. В результате такого решения будет сокращено 284 рабочих места.

В компании объяснили, что закрыть фабрику приходится из-за постоянного снижения объемов российского рынка сигарет под влиянием жестких регуляторных мер, роста акцизов, а также непростой ситуации в российской экономике.

«Закрытие производства – это неизбежный шаг, направленный на обеспечение функционирования нашего бизнеса в будущем», – сказал гендиректор производства ЗАО «Империал тобакко Ярославль» Олег Дятлов, процитированный в сообщении компании.

В последнее время мощности фабрики были задействованы только на 40%. Оставшиеся производственные мощности компания перенесет на фабрику в Волгограде.

Imperial Tobacco производит и реализует в России сигареты Davidoff, R1, West, Gauloises, Style, P&S, а также ведущую локальную марку «Максим». Компания является частью Imperial Brands (до 2016 г. – Imperial Tobacco Group), которая работает более чем в 160 странах и владеет 44 фабриками.