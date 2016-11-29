Общая сумма госзакупок компьютеров с признаками картелей достигла 2 млрд рублей – ФАС

Общая сумма госзакупок компьютерной техники, где Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки сговора на торгах, достигла почти 2 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления по борьбе с картелями ведомства Андрея Тенишева.

По его словам, ФАС в ближайшее время может завести дело в отношении поставщиков, участвовавших в аукционах ФСБ, МВД и НИИ «Курчатовский институт».

«Это еще самый разгар проверки, сумма может быть еще больше», - уточнил Тенишев, добавив, что во многих делах фигурируют одни и те же компании. «Круг, конечно, со временем может стать шире», - сказал он.