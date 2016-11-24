ФАС подозревает Lenovo и HP в координировании поставщиков техники для ГАС «Выборы»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подозревает российские представительства Lenovo и HP в координации картельного сговора поставщиков оборудования для системы ГАС «Выборы», передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева.

По его словам, сейчас ведомство проводит проверки в представительствах. «Чем они закончатся, сейчас трудно говорить, но одна из рабочих версий, что именно они определяли поведение этого картеля на торгах», - пояснил он.

Ранее стало известно, что ущерб от картельного сговора мог составить более 100 млн руб. Такую цифру называл зампредседателя ЦИК Николай Булаев. «По условиям торгов здесь для государства могла бы быть экономия не менее 15%. По условиям закупки 15% - это за сотню миллионов рублей», - говорил он.

Инициатива проведения проверки по фактам сговора исходила от Федерального центра информатизации при ЦИК.