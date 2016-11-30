Россия может войти в министерский комитет по контролю за добычей нефти

Россия может войти в министерский комитет по контролю за добычей нефти в соответствии с соглашением, достигнутым сегодня странами ОПЕК. Об этом заявил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

Отвечая на вопрос, планируется ли пригласить в него министра энергетики России Александра Новака, дель Пино ответил: «Да, конечно!»

Он пояснил, что это будет министерский комитет, в который войдут представители пяти стран: от ОПЕК - Кувейт, Венесуэла и Алжир, а от стран вне ОПЕК - еще предстоит решить.