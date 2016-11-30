Новак назвал историческим соглашение ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак назвал соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК событием исторической важности.

«Россия приветствует достижение ОПЕК соглашения об ограничении добычи нефти в первом полугодии 2017 г. на уровне 32,5 млн баррелей в сутки, что эквивалентно снижению добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Мы с оптимизмом смотрим на развитие достигнутых договоренностей и считаем сегодняшнее соглашение исторически важным событием», - сказал он журналистам.