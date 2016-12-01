DP World подтвердил интерес к «Новороссийскому морскому торговому порту»

Дубайский портовый оператор DP World заинтересован в покупке акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) совместно со своим партнером в России - Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщил председатель группы компаний и исполнительный директор DP World Султан Ахмед бин Сулаим. «Новороссийск - это очень интересно. Сделка эта достаточно сложная из-за большого числа участников. Но, тем не менее, мы на правильном пути. Мы идем вместе с РФПИ, необходимо пройти определенные процедуры, необходимо дождаться одобрения со стороны правительства; как только это произойдет, мы будем готовы инвестировать», - приводит его слова ТАСС.

Общий объем инвестиций в российскую портовую инфраструктуру через СП с РФПИ может составить до $2 млрд, напомнил бин Сулаим. «Сегодня мы заинтересованы в brown fields - порт, который работает, а не в green fields - не в новом порте. Мы считаем, что можем очень эффективно работать именно в уже готовом работающем порту, сделать его лучше. Мы узнаем, как они ведут бизнес, а в новом порту необходимо три-четыре года для этого», - пояснил он.

Накануне DP World и РФПИ назвал в числе потенциальных претендентов на акции НМТП замминистра транспорта России Виктор Олерский. По его словам, активом также интересуются группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и Сергей Шишкарев (владелец группы «Дело»). НМТП стоит в приватизационном плане на 2017-2019 гг. Sberbank CIB выбран организатором приватизации 20% акций НМТП.

Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. Еще 10,5% НМТП принадлежит «дочке» нефтяной компании ЗАО «Транснефть – Сервис». Росимущество контролирует 20% акций НМТП, структуры РЖД - 5,3%.

Минтранс дал положительное заключение на предложение о выходе «Транснефти» из капитала НМТП, говорил Олерский. Госпакет акций НМТП, по его словам, может быть продан с долями «Транснефти» и РЖД в компании.