Башкирия предпочтет оставить пакет «Башнефти» несмотря на оферту «Роснефти»

Башкирия не воспользуется офертой «Роснефти» для миноритариев «Башнефти», республика сохранит свой пакет в НК, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Глава Башкирии назвал «хорошей» цену выкупа акций «Башнефти» у миноритариев, предложенную «Роснефтью». «Цена хорошая, разумная. Мы понимаем, что наш пакет стоил бы в пределах почти 150 млрд руб. Но мы считаем, что выгоднее держать пакет у себя», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных сокращениях сотрудников в «Башнефти», он сказал: «Я думаю, что все будет в разумных пределах, никто никаких революций устраивать не собирается».

Ранее совет директоров «Башнефти» рекомендовал миноритариям принять оферту «Роснефти».

15 ноября «Роснефть» заявила о предложении выкупить обыкновенные акций у миноритариев «Башнефти» по цене 3 тыс. 706,4 руб. за штуку (по цене выкупа контрольной доли в «Башнефти» у государства). В рамках оферты «Роснефть» предлагает выкупить обыкновенные акции «Башнефти» в количестве 55 млн 466 тыс. 137 штук (37,52% от общего количества обыкновенных акций). Максимальный размер обязательств ПАО «НК "Роснефть" по обязательному предложению не превысит 206 млрд руб.