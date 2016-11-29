ФАС предписала «Роснефти» за два года продать АЗС «Башнефти»

ФАС России одобрила ходатайство ПАО «НК « Роснефть» о приобретении голосующих акций ПАО «АНК» Башнефть, но выдала предписание с определенными требованиями, сообщается на сайте ведомства.

ФАС требует, чтобы «Роснефть» в течение двух лет продала автозаправочные станции в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «АНК» Башнефть превысит 50%.

Сеть АЗС «Роснефти» охватывает почти всю Россию. На конец 2015 г. у компании было 2363 АЗС в стране. После покупки «Башнефти» их количество выросло на 24% до 2937 АЗС. У «Роснефти» есть НПЗ и АЗС во всех федеральных округах страны, нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс «Башнефти» находится в Уфе, а АЗС расположены более чем в 30 регионах, в том числе в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Западном округах.

У «Роснефти» уже есть одно предписание ФАС о продаже 101 АЗС, компания получила его после покупки ТНК-BP в 2013 г. Речь идет об АЗС в Тамбовской, Саратовской, Самарской, Орловской, Смоленской, Костромской областях. Доля «Роснефти» на розничных рынках в этих регионах превысила 50% после покупки ТНК-BP.

«Роснефть» пока продала только около 20 АЗС. Чтобы увеличить динамику продаж, ФАС предписывала «Роснефти» дробить лоты, что компания и сделала, но в продажах не преуспела.

«Роснефть» купила 60,16% обыкновенных акций «Башнефти» 12 октября, это принесло компании примерно 10% к добыче нефти: по итогам девяти месяцев общая добыча составила бы около 165 млн т и примерно 20% к переработке нефти: по итогам девяти месяцев совокупная переработка в России обеих компаний составила бы 74 млн т, производство бензина выросло бы на 46% до 12,8 млн т.