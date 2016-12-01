У президентского летного отряда сменился руководитель

Гендиректор специального летного отряда (СЛО) «Россия» Ярослав Одинцев, арестованный в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями, ушел в отставку. Его место занял заместитель руководителя СЛО «Россия» и бывший главный пилот предприятия Константин Терещенко.

Одинцев был был отправлен под домашний арест 7 сентября. Ему предъявлены обвинения по ч. 1. ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Одинцев вины не признает, заявляя, что при закупках СЛО «Россия» никакого ущерба финансам страны нанесено не было.

ФБГУ СЛО «Россия» принадлежит управлению делами президента РФ, перевозит высших лиц государства. Одинцев возглавлял отряд с июля 2014 г. «Россия» оперирует парком судов российского производства, состав парка засекречен.