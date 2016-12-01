«Роснано» не будет отказываться от новогоднего корпоратива – Чубайс

«Роснано» не собирается отказываться от новогоднего корпоратива по итогам 2016 г. Об этом заявил председатель правления компании Анатолий Чубайс.

«Обязательно планируется. За свой счет, в стенах "Роснано". И без меня, потому что я в отпуске», - уточнил Чубайс.

В 2015 г. новогодний корпоратив проходил 21 декабря и после публикации в интернете видеороликов празднования вызвал ряд вопросов, которые в основном касались расходов на мероприятие.

Активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» требовали от руководства компании разъяснить, на какие деньги прошел новогодний корпоратив. В «Роснано» тогда пояснили, что праздник прошел за счет членов правлений фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» и управляющей компании «Роснано». Мероприятие было профинансировано из личных средств.