Фигурантам дела о растрате в «Роснано» предъявлены официальные обвинения

Учредителю и гендиректору ООО «НТфарма» Рустаму Атауллаханову и Евгению Султанову, а также мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову главное следственное управление Следственного комитета предъявило обвинения по делу «Роснано». Атауллаханов и Султанов обвиняются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере, Кошурников – в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий, сообщает сайт СКР.

С 2010 г. «Роснано» инвестировало в ООО «НТфарма» более 1 млрд руб. для строительства на территории Переславского района Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов, напоминает следствие. Руководители проектной компании обещали построить и запустить завод к сентябрю 2012 г. Сроки неоднократно переносились.

По версии следствия, полученные на строительство деньги были растрачены, завод так и не был построен. «С целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 г. приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО «Протэкт» земельный участок. При этом Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района», - говорится в сообщении СКР. Проданный участок находится на территории Национального парка «Плещеево озеро», в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима, отмечает пресс-служба СК. Однако такое разрешение Кошурников выдал, говорится в сообщении.