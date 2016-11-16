Чубайс пошутил о краденой шубе в связи с обысками в «Роснано»

Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал обыски в компании и уголовное дело, возбужденное по факту растраты 1 млрд руб. Фигурантами дела являются топ-менеджеры компании «НТфарма», а также мэр города Переславль-Залесский Денис Кошурников.

«Для всех, кто следит за сегодняшними событиями в "Роснано": просьба отличать ситуацию, когда вы украли шубу, от ситуации, когда ее украли у вас! Для сомневающихся – прочтите текст заявления официального представителя СК РФ», — написал Чубайс на странице в Facebook.

Следственный комитет возбудил дело в отношении Кошурникова, учредителя и гендиректора «НТфармы» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова. По информации следствия, они причастны к растрате 1 млрд руб., выделенного «Роснано» на строительство фармацевтического завода.