Обыски в «Роснано» связаны с проектом «НТфарма»

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) провели обыски в «Роснано» с утра в среду, 16 ноября, говорится в сообщениях «Роснано» и СКР. Обыски связаны со строительством завода по производству лекарств «НТфарма» – одного из проектов «Роснано».

Как говорится в заявлении СКР, Главное следственное управление возбудило уголовное дело против учредителя «НТфармы» Рустама Атауллаханова, ее гендиректора Евгения Султанова, а также мэра города Переславль-Залесский Дениса Кошурникова. Следствие подозревает первых двух в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере, а мэра Переславля – в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«Роснано» начала проект по строительству «НТфармы» в 2009 г. вместе с пулом частных соинвесторов. СКР пишет, что госкомпания инвестировала в завод более 1 млрд руб. Доля компании – 49%. На сайте производителя говорится, что он будет делать вакцины нового поколения, в том числе поливалентную вакцину против гриппа человека. Технология «НТфармы», говорится на сайте, позволяет сократить сроки производства новых вакцин почти в 2 раза.

Другое дело В июле 2015 г. СКР возбудил уголовное дело против бывшего руководителя «Роснанотеха» (прежнее название «Роснано») Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финдиректора организации Святослава Понурова. В мае 2016 г. следствие по этому дело было завершено, Меламеду и Понурову были предъявлены обвинения в растрате более чем 220 млн руб.

Завод в Переславле руководители проектной компании обещали построить и запустить к сентябрю 2012 г., но до сих пор производство так и не начато, указывает СКР. Следствие установило, что работы по реализации проекта на протяжении многих лет не ведутся, а денежные средства, полученные «НТфармой» от «Роснано», растрачены.

По мнению СКР, «с целью создания видимости выполнения проекта» Атауллаханов и Султанов в 2011 г. приобрели земельный участок у принадлежащего мэру Кошурникову ООО «Протэкт». При этом Кошурников на момент сделки уже являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка «Плещеево озеро», и разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России выдавать было нельзя, но Кошурников его выдал.

Помимо «Роснано» обыски прошли по месту жительства и работы подозреваемых, указывает СКР.

Директор по коммуникациям УК «Роснано» Алексей Фирсов уверяет, что «Роснано» и сама обращала внимание на нарушения со стороны менеджмента компании и учредителя. Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс обращался по этому поводу с заявлением в следственные органы, знает источник в «Роснано». При этом у госкомпании сейчас, по словам Фирсова, «есть уверенность в успешном запуске предприятия осенью 2017 г.» – строительство завода близко к завершению. «Роснано» следит за стройкой, говорит Фирсов: тепловой контур завода полностью завершен, подключены основные коммуникации, основное оборудование закуплено и находится на складах, недостающее оборудование заказано. По словам Фирсова, задержка с завершением строительно-монтажных работ и вводом завода в эксплуатацию связана с изменением графика финансирования проекта.

«Мы крайне заинтересованы в помощи правоохранительным органам в контроле за деятельностью менеджмента «НТфармы» и будем оказывать все необходимое содействие», – говорит Фирсов.

Проблемы с проектом «НТфарма» отмечала в отчете по итогам проверки «Роснано» за 2007–2012 гг. Счетная палата. По первоначальным планам к январю 2013 г. выручка ООО «НТфарма» должна была составить 172 млн руб., но ее фактически не было, писали аудиторы в 2013 г. Они сообщали о неэффективности контроля «Роснано» за использованием выделяемых средств. В отчете Счетной палаты указывались и другие проблемы, связанные с проектом, – завышение стоимости залога, под который «Роснано» выдавала кредит, и признаки использования фирм-однодневок.

Чубайс тогда замечал, что претензии, связанные с предположительным отмыванием средств и перечислением сумм на счета фирм-однодневок, нужно адресовать не самой «Роснано», а некоторым профинансированным ею проектным компаниям, и пообещал, что будет добиваться возбуждения уголовных дел по этим фактам.

В сообщении «Роснано» говорится, что в ходе реализации проекта «НТфарма» у партнеров возникли трудности с графиком платежей, после чего «Роснано» приостановила свои инвестиции, из-за этого и затормозилась стройка. Проект оказался под угрозой замораживания, но в прошлом году «Роснано» удалось найти нового частного инвестора, который заинтересовался вложениями в «НТфарму» и приобрел 35,5% акций в компании, сообщала «Роснано». После того как средства от него начали поступать в проект, совет директоров «Роснано» также принял решение о продолжении финансирования в пропорциональной своему акционерному участию доле.