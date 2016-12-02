Суд арестовал 9,3 млрд рублей на российских счетах IKEA

Краснинский суд Смоленской области арестовал 9,3 млрд руб. на счетах российского представительства корпорации IKEA.

«Суд определил наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Икеа Мос (Торговля и Недвижимость)", открытых в кредитных организациях, в пределах суммы иска — 9 345 369 577,50», — постановила судья.

Таким образом, суд удовлетворил требования бизнесмена Константина Пономарева о наложении обеспечительных мер. Предприниматель пытается взыскать 9,3 млрд руб. с компании «Икеа Мос», а также с Алексея Танько.

Кроме того, суд запретил инспекции ФНС №13 по Подмосковью вносить в Единый государственный реестр юридических лиц любые записи, связанные с реорганизацией компании, в том числе о слиянии или присоединении.

«Из предоставленной к материалам иска копии бухгалтерского баланса ООО "Икеа Мос (Торговля и Недвижимость)" за 2015 г. усматривается, что сумма требований кредиторов … составляет 44 млрд руб., что позволяет суду при разрешении настоящего заявления сделать вывод о том, что арест денежных средств ООО … без запрета регистрирующему органу вносить в ЕГРЮЛ записи о реорганизации ООО … может также затруднить или сделать в дальнейшем невозможным исполнение решения суда», — говорится в определении.

Константин Пономарев и IKEA ведут многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Ранее против бизнесмена возбуждали пять уголовных дел, которые впоследствии прекратили за отсутствием события преступления.

В августе Краснинский суд взыскал с представительства IKEA в пользу Пономарева 507 млн руб. неустойки в связи с невыкупом дизельных генераторов.