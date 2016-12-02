IKEA оспорит арест 9,3 млрд рублей на счетах

IKEA собирается оспорить решение Краснинского суда Смоленской области об аресте 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства «Икеа мос», передает ТАСС.

Группа компаний IKEA считает решение суда необоснованным, незаконным. «Мы расцениваем действия наших оппонентов как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании», - заявили в пресс-службе компании.

Взыскать 9,3 млрд руб. с IКЕА пытается российский предприниматель Константин Пономарев. Причиной судебного спора является вопрос аренды генераторов для гипермаркетов компании в Санкт-Петербурге.

В IKEA считают, что подобные решения суда отрицательно влияют на операционную и инвестиционную деятельность компании в России. «Это также негативно сказывается на общем бизнес-климате в стране. Компания будет отстаивать свои права всеми законными способами», - добавили в компании.