Nike начала продавать самозашнуровывающиеся кроссовки за $720

Nike в четверг начала продавать самозашнуровывающиеся кроссовки HyperAdapt стоимостью $720, сообщает The Wall Street Journal. Приобрести их можно только через приложение Nike+ и в новом магазине Nike в Нью-Йорке. Это связано с тем, что компания хочет снизить зависимость от ритейлеров и продавать больше товаров напрямую потребителям. Такие продажи она хочет удвоить до $16 млрд к 2020 г.

Nike представила самозашнуровывающиеся кроссовки в марте. Вместо традиционных шнурков у них сенсор, который регулирует посадку на ногах. С помощью двух кнопок по бокам можно сделать шнуровку свободнее или туже. Разработка HyperAdapt началась более 10 лет назад, и они должны стать первой версией того, что Nike называет продуктами «адаптивного исполнения». Идея самозашнуровывающихся кроссовок была взята из фильма «Назад в будущее 2» 1989 г. В прошлом году Nike выпустила ограниченную серию таких кроссовок Nike Mag и подарила первую пару актеру Майклу Джею Фоксу, который сыграл главную роль в фильме.