Новак провел встречи с руководителями Enagas, Gas Natural Fenosa и Repsol

Министр энергетики России Александр Новак провел переговоры с госсекретарем министерства энергетики, туризма и цифровых технологий Испании Даниэлем Навиа Симоном.

Как говорится в сообщении российского ведомства, встреча прошла в рамках рабочей поездки министра энергетики России в Мадрид.

Ключевой темой беседы стала деятельность межправительственной смешанной российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Особое внимание было уделено взаимодействию в отраслях ТЭК, в частности в области разведки и добычи нефти и газа на территории России, поставок российских энергоресурсов, гидроэнергетики и ВИЭ, отмечает Минэнерго.

Также Новак провел встречи с президентом компании Enagas Антонио Льарденом, исполнительным директором компании Gas Natural Fenosa Рафаэлем Вильясекой и руководством испанской компании Repsol - президентом компании Антонио Бруфау Ниубо и ее исполнительным директором Хосу Хон Имасом.