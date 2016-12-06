Amazon открыл в Сиэтле офлайновый продуктовый супермаркет «без очередей»

Онлайн-ритейлер Amazon открыл в Сиэтле офлайновый продуктовый супермаркет «без очередей и касс». Магазин площадью 1800 кв. футов открылся 5 декабря в пилотном режиме, воспользоваться его услугами могут только сотрудники компании. Ожидается, что для всех он откроется в начале 2017 г.

При входе в магазин нужно только запустить на смартфоне бесплатное приложение Amazon Go и активировать его. После этого можно выбирать покупки и выходить, не тратя время на расчеты на кассе, объясняет компания. Находящиеся в помещении сенсоры позволяют учитывать количество и цену купленного, помогают покупателю находить интересующий его товар, а затем деньги снимаются с учетного счета клиента в системе Amazon.

На демонстрационном видеоролике расслабленные люди заходят в магазин, запускают приложение на смартфоне, прикладывают гаджет к сенсору при входе, без толкотни и суеты идут между полок, берут один или больше товаров – и выходят.

В ассортименте магазина различные продукты, а также готовые блюда – завтраки, обеды и ужины, которые готовятся ежедневно либо заказываются свежими у поставщиков.

Построив многомиллиардный бизнес на онлайн-торговле, зачастую за счет продажи товаров по более низким, чем у традиционных ритейлеров, ценам, Amazon начал в последние годы пробовать себя в офлайне. В 2015 г. компания открыла в Сиэтле традиционный книжный магазин и планирует открыть их и в других городах США. Также компания развивает собственные сервисы доставки. Сервис по доставке свежих продуктов Amazon Fresh также быстро развивается и работает уже в восьми городах, включая Лондон.