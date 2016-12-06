Нефть Brent подешевела на 2% на данных о рекордной добыче ОПЕК

Цены на нефть снизились во вторник 6 декабря: трейдеры сомневаются в обоснованности дальнейшего ралли с учетом роста добычи нефти государствами ОПЕК до рекордного уровня в ноябре.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск упала на $1,21 (2,2%) до $53,73 за баррель. Цена январских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,28 (2,47%) до $50,51 за баррель.

Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в ноябре до рекордных 34,16 млн баррелей в сутки (б/с) с пересмотренных 33,96 млн б/с в октябре, свидетельствуют данные опроса аналитиков, нефтяных и судоходных компаний, проведенного агентством Blomberg.

Большего всех добычу повысили страны Африки - Ангола (+170 000 б/с). Далее следуют Нигерия и Ливия, на которые не будут распространяться договоренности картеля об ограничении добычи, общий прирост в этих двух странах составил 140 000 б/с.

На рынке в целом продолжает доминировать позитивный настрой, связанный с планами ОПЕК сократить добычу и сбалансировать рынок, в то же время есть сомнения, поддержат ли эти планы другие нефтедобывающие страны. С момента заключения соглашения о снижении добычи фьючерсы на Brent взлетели уже почти на 19%.

В ближайшую субботу в Вене пройдет встреча ОПЕК со странами вне картеля, на которой должны быть окончательно согласованы условия сокращения этими странами добычи на 0,6 млн б/с. Помимо России, которая уже заявила о готовности ограничить добычу, принять участие в переговорах о сокращении объемов добычи должны Азербайджан, Оман, Бахрейн, а также, возможно, Мексика, Казахстан, Бруней, Колумбия, Египет.

ОПЕК будет добиваться, чтобы каждая из стран взяла на себя четкие обязательства и согласилась на мониторинг своих показателей добычи.

Если же к консенсусу в Вене прийти не удастся, эффективность соглашения, подписанного на прошлой неделе странами ОПЕК и предусматривающего снижение производства на 1,2 млн б/с, может оказаться под вопросом.