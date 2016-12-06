Brent подешевела до $54,57 за баррель

К 9.51 мск вторника февральские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $54,57 за баррель, январские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – около $51,36 за баррель. В понедельник котировки нефти выросли до максимумов с июля 2015 г., Brent пробила уровень в $55 за баррель. Во вторник они снижаются на сомнениях участников рынка в обоснованности дальнейшего роста цен, отмечает «Интерфакс».

Позитивный настрой на рынке по-прежнему доминирует. Он связан с планами ОПЕК сократить добычу и сбалансировать рынок, но есть и сомнения, поддержат ли эти планы другие нефтедобывающие страны. С момента заключения соглашения о снижении добычи фьючерсы на Brent взлетели уже почти на 19%, напоминает агентство.

10 декабря в Вене пройдет встреча представителей ОПЕК с не-членами картеля, на которой должны быть финализированы договоренности о снижении этими странами добычи на 0,6 млн баррелей в день. Помимо России, которая уже заявила о готовности ограничить добычу, принять участие в переговорах о сокращении объемов добычи должны Азербайджан, Оман, Бахрейн, а также, возможно, Мексика, Казахстан, Бруней, Колумбия, Египет. ОПЕК будет добиваться, чтобы каждая из стран взяла на себя четкие обязательства и согласилась на мониторинг своих показателей добычи.

Если же к консенсусу в Вене прийти не удастся, эффективность соглашения, подписанного на прошлой неделе странами ОПЕК и предусматривающего снижение производства на 1,2 млн баррелей в день, может оказаться под вопросом.

Аналитики Energy Aspects считают, что Россия заморозит в итоге добычу на уровне 11 млн баррелей в день против ноябрьских 11,2 млн, ОПЕК снизит ее до 32,8 млн баррелей в день (т. е. она будет на несколько сотен тысяч тонн выше, чем было объявлено). В целом уровень соблюдения квот странами картеля аналитики прогнозируют на уровне 82%. В результате запасы нефти в мире будут сокращаться в первом полугодии на 500 000 баррелей в сутки, что позволит стабилизировать цены, пишет The Wall Street Journal. В то же время поставки сланцевой нефти из США ограничат рост цен уровнем примерно в $60.