Нефть подорожала до максимума за 16 месяцев

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник перешли к росту, при этом марка Brent подорожала до максимума с июля прошлого года. Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12.33 мск увеличились на $0,46 (0,84%) до $54,92 за баррель. На торгах в пятницу их цена поднялась на $0,52 (0,96%), завершив день на уровне $54,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в понедельник выросли на $0,44 (0,85%) до $52,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена контрактов повысилась на $0,62 (1,21%) и составляла на закрытие $51,68 за баррель. Встреча ОПЕК и стран, не входящих в организацию, назначена на 10 декабря в Вене, заявил генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо.

Страны ОПЕК 30 ноября договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн барр./сутки до 32,5 млн барр./сутки. Предполагается, что страны, не входящие в ОПЕК, в свою очередь сократят добычу на 600 000 барр./сутки, в том числе Россия – на 300 000 барр./сутки.