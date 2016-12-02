Достичь договоренностей ОПЕК удалось после телефонного звонка Новака

После нескольких месяцев переговоров достичь сделки странам - членам ОПЕК удалось после телефонного разговора министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха с его российским коллегой Александром Новаком, который состоялся в два часа ночи 29 ноября. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, накануне встречи 30 ноября в Вене достижение договоренности об ограничении добычи нефти было под вопросом. Участники встречи не могли прийти к договоренности, на сколько каждый из них должен уменьшить добычу, и были готовы отменить переговоры, так как не знали, как поведут себя другие игроки, такие как, например, Россия и Бразилия.

Саудовская Аравия пошла на сделку только после гарантий, которые дал Новак. Российский министр пообещал, что Россия тоже сократит добычу, а не просто заморозит, как обсуждалось ранее. Аль-Фалих на неформальной встрече перед саммитом убедил министров ОПЕК пойти на сделку.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на несколько источников в нефтяных кругах, близких к переговорам, передавало, что президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль при согласовании сокращения добычи нефти странами - соперниками в ОПЕК: Ираном и Саудовской Аравией.

По данным агентства, в ходе основной встречи в среду, 30 ноября, Иран изменил свою позицию после звонка Путина президенту страны Хасану Роухани. До этого Иран не хотел идти на снижение объемов добычи нефти и настаивал на возобновлении досанкционных объемов.