ОПЕК согласовал сокращение добычи благодаря Путину – Reuters

Президент России Владимир Путин сыграл «ключевую» роль при согласовании сокращения добычи нефти странами-соперниками в ОПЕК - Ираном и Саудовской Аравией, сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников в нефтяных кругах, близких к переговорам.

По данным агентства, в ходе основной встречи в среду, 30 ноября, Иран изменил свою позицию после звонка Путина президенту страны Хасану Роухани. До этого Иран не хотел идти на снижение объемов добычи нефти и настаивал на возобновлении досанкционных объемов. «Роль Путина как посредника между Эр-Риядом и Тегераном была решающей, что демонстрирует возросшее влияние России на Ближнем Востоке с начала военного вмешательства в ход гражданской войны в Сирии год назад», - пишет агентство.

В сентябре на полях G20 в Китае Путин встречался с саудовским вице-кронпринцем Мухаммедом бин Салманом, и они, по информации Reuters, договорились сотрудничать в вопросе стабилизации нефтяного рынка.

30 ноября ОПЕК впервые за восемь лет договорилась сократить добычу – на 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Ее поддержали другие страны: Россия сократит добычу на 300 000 баррелей.