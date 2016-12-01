Fitch: Решение ОПЕК стало важным шагом к стабилизации рынка

Решение ОПЕК о снижении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) и потенциальное присоединение к соглашению стран, не являющихся членами картеля, поспособствует более быстрой стабилизации на рынке и повысит шансы на более быстрое, чем ожидалось, восстановления цен на нефть. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Однако риски реализации этих планов остаются, включая соблюдение членами ОПЕК положений соглашения и готовность других участников, прежде всего России, к следованию договоренностям. Данные факторы, а также динамика добычи нефти в США определят динамику цен на нефть в среднесрочной перспективе, считают аналитики Fitch.

По итогам прошедшей 30 ноября встречи страны ОПЕК впервые за последние 8 лет договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - это примерно 1% мирового производства нефти.

Другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, вместе должны обеспечить снижение производства нефти на 600 000 б/с, в их числе Россия - в пределах 300 000 б/с.

Также эксперты Fitch подчеркивают, что их долгосрочный прогноз цен на нефть остается неизменным на уровне $65 за баррель.