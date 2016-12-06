«Алроса» в ноябре продала алмазы и бриллианты на $255,2 млн

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции «Алросы» в ноябре 2016 г. составил $255,2 млн, на 63% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении.

В том числе реализация алмазов составила $245,6 млн.

Как ранее сообщала компания, выручка от продаж алмазов за 9 месяцев этого года составила не менее $3,5 млрд. В октябре общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции составил $439 млн.

«На рыночную активность в концовке года повлияла денежная реформа, проведенная в ноябре в Индии. Одним из ее эффектов стало временное снижение активности мелких и средних компаний алмазогранильного сектора Индии, что, в свою очередь, затронуло наиболее дешевый, мелкоразмерный сегмент сырья. В остальных сегментах активность по-прежнему высока», - приведены в сообщении слова вице-президента «Алросы» Юрия Окоемова.