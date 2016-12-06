Россия ограничит выдачу лицензий на уголь

Россия планирует ограничить выдачу лицензий на угольные месторождения, предполагаются дополнительные обязательства. Об этом заявил руководитель Минприроды Сергей Донской на заседании комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы.

По его словам, сейчас Минприроды готовит совместную программу с Минэнерго России. В нее включены предложения регионов по ограничениям, установлению обязательств при выдаче лицензий на месторождения угля. «Программа утверждена и будет реализована, поголовной выдачи лицензий не будет, это уже принятое решение», - подчеркнул Донской.

Прогноз Минэкономразвития предусматривает добычу угля в 2016 г. в объеме 375 млн т, внутреннее потребление ожидается 200 млн т, экспорт угля - 158 млн т.