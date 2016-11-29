Болгария активно снижает зависимость от российского газа

В январе 2009 г. жителям Болгарии пришлось померзнуть, а компаниям приостановить производство, когда из-за спора России и Украины неожиданно прекратились поставки российского газа в Центральную и Восточную Европу. Для Евросоюза это стало шоком, продемонстрировавшим зависимость его новых членов от России. Но теперь болгарские чиновники и специалисты уверены, что в ближайшие годы страна перестанет почти полностью зависеть от поставок «Газпрома».

Болгария и ее партнеры в ЕС извлекли урок из кризиса 2009 г., утверждает министр энергетики страны Теменужка Петкова. «Мы усердно работали, чтобы предотвратить повторение этой ситуации, диверсифицируя маршруты и источники поставок. Мы действуем в рамках общей энергетической политики ЕС», – говорит она.

Поставки «Газпрома», единственного экспортера газа в Болгарию, обеспечивают более 90% годового потребления газа в стране. Всего же на долю импорта из России приходится около 75% основных энергоресурсов Болгарии – угля, газа, нефти и ядерного топлива. Но правоцентристское правительство (которое сменится в результате недавних президентских выборов в стране) при поддержке ЕС и США смогло снизить зависимость Болгарии от российских энергоресурсов. Самые амбициозные планы включают открытие трансграничных газопроводов, соединяющих ее с соседними Грецией, Румынией, Сербией и Турцией, и болгарско-греческий проект строительства СПГ-терминала в греческом порту Александруполис.

«Газпром» больше не сможет «разыграть газовую карту, угрожая кому-либо», уверен Илиян Василев, специалист по энергетике и посол Болгарии в России в 2000-2006 гг. По его словам, годовое потребление газа в Болгарии может вырасти с нынешних примерно 3 млрд куб. м до 4 млрд куб. м в 2020 г. Однако «Газпром» к этому времени, возможно, будет поставлять лишь 50% этого объема, считает Василев.

Первый рабочий трансграничный газопровод соединяет Болгарию с Румынией. Но в плане объемов поставок самым важным будет интерконнектор Греция - Болгария (ICGB) стоимостью 220 млн евро; его строительство должно начаться в 2017 г. и завершиться в конце 2018 г. – начале 2019 г., утверждает Петкова. «ICGB – наш главный приоритет. Он создаст реальную диверсификацию поставок, а добываться газ будет в Каспийском море», - говорит она.

Болгария подписала контракт с Азербайджаном о поставке 1 млрд куб. м газа в год с каспийского месторождения «Шах-Дениз – 2». Азербайджанская госкомпания SOCAR планирует начать поставки в страну в 2020 г.

Росту энергетической независимости Болгарии может способствовать и добыча нефти внутри страны. Консорциум, включающий австрийскую OMV и испанскую Repsol во главе с французской Total, в октябре сообщил об обнаружении нефти на болгарском шельфе Черного моря. Петкова связывает большие надежды не только с этим участком, но и с соседним глубоководным блоком, где Royal Dutch Shell в феврале получила пятилетнее разрешение на бурение.

Перспективы болгарской атомной энергетики выглядят не так однозначно. С одной стороны, проверка недавно выявила, что работу реактора 5-го блока АЭС «Козлодуй» в 120 км к северу от Софии на Дунае можно безопасно продлить еще на 30 лет. Как ожидает Петкова, аналогичное решение будет принято и в отношении реактора 6-го блока. В этом случае оба реактора, вырабатывающие примерно треть электроэнергии для страны, будут работать до конца 2040-х гг.

Сложнее обстоят дела с АЭС «Белене», недостроенной из-за проблем с финансированием. В июне международный арбитражный суд постановил, что Болгария должна выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации за отмену проекта. По словам Петковой, правительство надеется, что найдется частный инвестор, который спасет проект и будет управлять станцией на рыночных принципах. Но правительство не готово предоставить гарантии для завершения строительства или взять на себя обязательство покупать электроэнергию у АЭС по фиксированному долгосрочному тарифу, отмечает Петкова.

Учитывая высокую стоимость атомных проектов, условия достройки «Белене» могут оказаться нереалистичными. Любой атомный проект сейчас требует участия правительства, говорит управляющий партнер Balkan Advisory Company Александр Бебов. Отказаться от проекта АЭС «Белене» и продать оборудование тоже непросто. «Кто его купит?» – отмечает Бебов.

Перевел Алексей Невельский