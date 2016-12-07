Продажи шуб за четыре месяца маркировки втрое превысили результаты 2015 года‍

Продажи шуб в России за четыре месяца со дня введения маркировки меховых изделий RFID-метками в три раза превысили результаты продаж за весь прошлый год и достигли 22 млрд руб., сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Несмотря на то что проект стартовал не так давно, в августе, мы получили масштабный позитивный эффект: по данным ФНС, менее чем за четыре месяца легальный оборот меховых изделий в России вырос на 859%, только за этот период в стране продано шуб на 22 млрд руб., что в три раза больше, чем за весь прошлый год», - сказал министр.

Маркировка шуб является пилотным проектом в рамках создания Единой системы маркировки товаров в ЕврАзЭС. Речь идет именно о верхней одежде. Изделия из текстиля с добавлением меха могут продаваться без этих меток. С 12 августа в России маркировка меховых изделий стала обязательной.

С 2017 г. планируется ввести маркировку лекарственных средств.