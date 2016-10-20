Торговцы и производители меховых изделий могут массово уйти с рынка из-за введения чипов

Из-за требования чипировать меховые изделия российские продавцы и производители меховых изделий могут начать массово уходить с рынка, сообщает ТАСС. Те, кто сможет остаться, будут вынуждены поднять цены. Маркировка меховых изделий радиочастотными контрольно-идентификационными знаками (КиЗ) обязательна с 12 августа. Многие производители и продавцы не успели заказать достаточное количество чипов, фабрика АО «Гознак» не справляется с выполнением всех заказов. Также участники рынка говорят, что остаются неясности с тем, какие именно товары следует чипировать, как должна работать система маркировки и что пожилым предпринимателям трудно осваивать новые технологии. Кроме того, по словам предпринимателей, введение маркировки не решает проблему контрафакта.

В Новосибирске предприниматели, работающие с мехами, обратились с просьбой о помощи к региональному бизнес-омбудсмену Виктору Вязовых. Крупнейший на юге России специализированный меховой рынок в Пятигорске стремительно теряет арендаторов, добавляет ТАСС. По оценкам представителей рынка, сфера продажи меховых изделий может лишиться до 30% предпринимателей.

Гознак принимал заявки на КиЗ с 1 апреля, а перегрузка пермского предприятия компании, которое выпускает эти чипы, началась в августе, когда чипы стали массово заказывать все опоздавшие, сказала представитель Гознака Наталья Никифорова. Компания получила предварительные данные, что таких знаков потребуется около 2,66 млн шт. в год, или около 30 000 шт. в сутки. Практика подтверждала это с 1 апреля по 15 августа, за это время фабрика сделала 1,1 млн чипов. «Но как только маркировку сделали обязательной, количество заявок в отдельные дни стало достигать 120 000 шт.», – добавила Никифорова. Сейчас при работе в три смены и без выходных предприятие стало выпускать до 100 000 знаков в сутки.

Хотя правительство приняло постановление о продлении переходного периода, в ходе которого можно чипировать меховые изделия, до 1 ноября, ФТС уже начала изымать из продажи немаркированные изделия, добавляет ТАСС. Как объяснила пресс-секретарь Свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева, легализация немаркированных шуб для торговцев невыгодна: собрать все необходимые документы по товарам, которые были куплены несколько лет назад, невозможно. «И если их нет, то товар проще подарить, чем попытаться пройти таможенную амнистию в том порядке, в котором таможня ее анонсирует», –сказала представитель новосибирских предпринимателей, обратившихся к бизнес-омбудсмену, Юлия Тихонова.

Когда предприниматели обращаются к специалистам за консультациями о работе маркировки, по словам Тихоновой, они могут услышать «три разных мнения по одному вопросу». Директор улан-удэнской компании Kamus ok, занимающейся пошивом обуви из камуса оленя, Олег Белоусов рассказал ТАСС, что не добился до сих пор ответа на вопрос, должны ли снабжаться КиЗ унты его компании. Тихонова также отметила закрытие ярмарок, на которых мелкие бизнесмены могли купить импортные шубы без документов о ввозе, по ее словам, «перед многими встанет вопрос о закрытии».

Меховые изделия, которые ввозятся в Россию сейчас, уже чипированы. КиЗ отмечает производителя и вид меха, сказали ТАСС в Дальневосточном таможенном управлении. Тихонова объяснила, что при ввозе меховых изделий по новому порядку происходит «удорожание на 15 000 руб. как минимум».

Опрошенные предприниматели также утверждают, что уже сейчас видно формирование нового теневого сегмента рынка, куда «уходят чипы» и «просачивается иностранный товар».