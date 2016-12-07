Туркмения отказалась участвовать во встрече ОПЕК 10 декабря

Туркмения получила приглашение на встречу стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, которая пройдет 10 декабря в Вене, однако участвовать во встрече не планирует.

«От Туркмении не поедет никто на заседание ОПЕК и не членов ОПЕК в Вене», - сказал «Интерфаксу» источник в правительстве республики.

В Туркмении ежегодно добывается около 10 млн т нефти, в том числе примерно 50% приходится на иностранных операторов СРП.

Госконцерн «Туркменнефть» отправляет нефть на переработку на местные НПЗ (при этом добыча госконцерна в последние годы падает). Иностранные операторы добытую нефть экспортируют.

Страны ОПЕК 30 ноября договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) до 32,5 млн б/с. Страны, не входящие в ОПЕК, в свою очередь могут сократить добычу на 600 000 б/с, в том числе Россия - на 300 000 б/с.