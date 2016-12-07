ОПЕК предпримет дополнительные меры, если цены упадут до $40

ОПЕК может принять дополнительные меры для стабилизации рынка, если несмотря на сокращение добычи цены опустятся до $40 за баррель, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Если несмотря на сокращение добычи в ОПЕК цены опустятся до $40 за баррель, мы собираемся (страны ОПЕК) снова и будем обсуждать это и со странами вне ОПЕК. Мы предпримем необходимые меры», - подчеркнул он.

30 ноября на саммите ОПЕК впервые за восемь лет странами картеля было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 г. страны ОПЕК снижают среднесуточную добычу на 1,164 млн баррелей. Так, согласно договоренности, ОАЭ сократит суточную добычу на 139 000 баррелей нефти.

Теперь ОПЕК предстоит заключить сделку с нерезидентами картеля, прежде всего с Россией. Всего от не входящих в организацию стран организация ожидает сокращения добычи на 600 000 баррелей в сутки с 2017 г. Встреча ОПЕК с независимыми производителями состоится в Вене 10 декабря.