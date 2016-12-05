Встреча ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, пройдет 10 декабря в Вене

Встреча ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, пройдет 10 декабря в Вене, передает Bloomberg со ссылкой на генерального секретаря картеля Мохаммеда Баркиндо.

Он уточнил, что на встречу приглашены 14 стран, не входящих в ОПЕК.

Страны ОПЕК 30 ноября договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн барр./сутки до 32,5 млн барр./сутки. Предполагается, что страны, не входящие в ОПЕК, в свою очередь сократят добычу на 600 000 барр./сутки, в том числе Россия - на 300 000 барр./сутки.

Первоначально сообщалось, что соглашение ОПЕК со странами, не входящими в ОПЕК, может быть оформлено на встрече в Дохе 9 декабря. Затем появилась информация, что встреча может состояться 10 декабря в Москве или Вене.