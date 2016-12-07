Белозеров подтвердил интерес ПГК к «Трансконтейнеру»

Несколько структур, включая ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК, входит в группу UCL Владимира Лисина), проявляют интерес к контрольному пакету акций ПАО «Трансконтейнер», но РЖД может расстаться с активом только за значительную сумму, заявил президент РЖД Олег Белозеров.

«Заявки от какого-то количества компаний, включая ПГК, у нас есть. Официальных - не очень большое, но заинтересованность устно в покупке [выражается]», - сказал Белозеров. Он уточнил, что речь идет лишь о «потенциальном интересе просто к "Трансконтейнеру".

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, подтвердил, что ПГК "вышла" к РЖД "с проявлением интереса" к "Трансконтейнеру", но о принципиальных договоренностях речи не идет, поскольку "пакет пока не продается". Фактически оператору интересны непосредственные условия, сроки и концепция продажи пакета, уверяет источник агентства.

Белозеров также заявил журналистам, что пока монополия склоняется к тому, чтобы сохранить контроль над активом за собой. «Предметное обсуждение вообще необходимости продажи "Трансконтейнера" у нас ведется. То есть мы для себя это пытаемся сформулировать (нужно это делать или нет). Пока видится продажа нецелесообразной», - добавил глава перевозчика.

«Мы видим "Трансконтейнер" не столько как компанию, которая дает нам дивиденды. За последнее время у них серьезно выросли обороты и перевозки, и очень большой объем доходов, который они платят нам как инфраструктурной [организации]. Соответственно, мы заинтересованы в их развитии, чтобы больше как РЖД заработать. То есть мы хотели бы четко понимать, что доход за перевозку у нас не уменьшится при выполнении каких-то действий. Вот, мы кому-то продадим этот пакет, а в силу каких-то причин ситуация ухудшится - мы тогда как РЖД теряем деньги, причем большие, очень существенные», - подчеркнул Белозеров.