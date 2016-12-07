Акционеры «Лукойла» утвердили выплату почти 40% прибыли на дивиденды

Акционеры «Лукойла» утвердили выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев в размере 75 руб. на акцию, сообщила НК.

Реестр для получения дивидендов закрывается 23 декабря.

Акционеры также утвердили выплату части вознаграждения членам совета директоров.

Уставный капитал «Лукойла» поделен на 850 563 255 обыкновенных акций. Таким образом, на выплату может быть направлено 63,79 млрд руб. Согласно отчетности компании за девять месяцев чистая прибыль компании по МСФО составила 160 млрд 195 млн руб.

Таким образом, на выплату дивидендов компания направила 39,8% чистой прибыли по МСФО.