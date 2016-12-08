«Аэрофлот» отверг альтернативную версию массовых отмен рейсов

Участники рынка предполагают, что «Аэрофлот» отменяет ежедневно десятки рейсов не из-за неблагоприятных погодных условий, а ради «оптимизации перевозок», пишет «Коммерсантъ». Авиакомпания заявила, что утверждения о том, что она объединяет слабо загруженные рейсы из коммерческих интересов, в ущерб удобству пассажиров, «не имеют ничего общего с действительностью». «Отмены и задержки рейсов объясняются только погодными условиями, аномальный характер которых признают эксперты, а также инфраструктурными особенностями аэропорта "Шереметьево», – настаивает перевозчик.

Этими же причинами «Аэрофлот» объяснил отмену более 120 рейсов из Москвы и задержку еще 28 на 7, 8 и 9 декабря, напоминает «Коммерсантъ». В аэропорту проблемы не подтверждают и говорят, что задержки могут составлять не больше 15 минут, пока взлетные полосы чистят от снега. «Шереметьево» располагает всеми «необходимыми ресурсами» для устойчивого обеспечения взлетов и посадок ВПО в сложных погодных условиях, заверяет предприятие, и в последние годы был значительно обновлен парк техники и была создана надежная система профилактики сбоев.

Остальные авиакомпании, которые пользуются «Шереметьево», о массовых задержках и отменах рейсов не сообщали, добавляет газета. «Внуково» и «Домодедово» погода в эти дни не беспокоит.

На отраслевых порталах в последнее время активно обсуждалась гипотеза, что причина отмен рейсов «Аэрофлота» в низкой загрузке самолетов, указывает издание. Независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко допускает, что из-за ограничений аэропорта авиакомпания отменяет наименее загруженные рейсы. По его прогнозу, ситуация может сохраниться до начала высокого сезона в апреле.