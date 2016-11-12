140 авиарейсов задержано и отменено в «Шереметьево» и «Домодедово» из-за непогоды

Более 40 авиарейсов задержано, около 100 отменено утром и днем в субботу, 12 ноября, в московских аэропортах.

Как сообщает Яндекс.Табло, в «Шереметьево» задержан 21 рейс, 86 отменено, в «Домодедово» - 20 рейсов задержано, 13 отменено.

Между тем аэродромные службы продолжают работать в усиленном режиме.

«Расчистка рулежек и взлетно-посадочных полос проводится с высокой интенсивностью в круглосуточном режиме», - сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.