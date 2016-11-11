Более 70 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

В аэропортах Москвы увеличивается количество задержанных рейсов, после ледяного дождя в столицу пришло похолодание.

Как сообщает «Яндекс.Табло», в «Шереметьево» задержаны 47 рейсов, 72 - отменены, в «Домодедово» задержка коснулась 23 рейсов, восемь отменено, во «Внуково» задерживается только один рейс.

Утром в пятницу число задержанных было меньше 30. Аэродромные службы в аэропортах работают в усиленном режиме.

«Аэродромы превентивно обрабатываются реагентами, воздушные суда перед взлетом - противообледенительной жидкостью», - заявил источник в авиадиспетчерских службах.