Миллер не поедет в Брюссель на встречу по газу

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер не поедет в Брюссель на назначенную на пятницу, 9 декабря, встречу России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по газу. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в Минэнерго России.

Ранее в среду ЕК подтвердила, что следующая трехсторонняя министерская встреча по газу пройдет 9 декабря в Брюсселе. Ее целью является получение гарантий бесперебойных поставок газа в зимний период в страны Евросоюза и на Украину, отмечает ТАСС.

Встреча стран, не входящих в ОПЕК, по оптимизации добычи пройдет 10 декабря в Вене, информировало Минэнерго России.

Минэнерго России ранее подтвердило визит министра Александра Новака в Брюссель в пятницу. Он также приедет в Вену в субботу на консультации нефтедобывающих стран, как входящих, так и не входящих в ОПЕК.

Предправления «Нафтогаза» Андрей Коболев также предварительно подтвердил свое участие в трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе.