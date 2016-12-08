Украина решила не менять тарифы на транспортировку нефти из России по «Дружбе»

«Транснефть» получила от «Укртранснафты» подписанное дополнительное соглашение о тарифах по транспортировке нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил советник президента компании, пресс-секретарь Игорь Демин.

«Они остались неизменными как по направлению к Будковце (Словакия), так и к Фенешлитке (Венгрия) - 8,6 евро за 1 т нетто. Договор действует с 01.01.17 г.», - уточнил он.

По вопросу тарифов через Белоруссию обе группы специалистов «Транснефти» работают на этой неделе в Полоцке и Гомеле. «Все необходимые документы им предоставляют. Одновременно идет ознакомление с их методикой расчетов. Сами расчеты по их данным будем делать в Москве. Новые тарифы должны быть установлены с 01.02.17 г.», - добавил Демин.

В конце ноября «Транснефть» получила уведомление от белорусской стороны о планах повышения с 1 января 2017 г. тарифов на транзит нефти из РФ на 20,5%. В октябре Белоруссия уже заявляла о намерении повысить на 50% тарифы на прокачку российской нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба». Однако после переговоров сторон на уровне вице-премьеров и сообщений о достижении договоренностей по нефтегазовым вопросам соответствующее постановление антимонопольного регулятора Белоруссии было отменено.

Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. По данным «Газпрома», в период с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн.