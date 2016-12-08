Минфин США изучит сделку «Роснефти» и Glencore

Эксперты министерства финансов США «внимательно изучат» продажу акций «Роснефти» за 10,5 млрд евро консорциуму трейдерской компании Glencore и Катарского суверенного фонда на предмет возможного влияния санкций на эту сделку. Об этом в четверг, 8 декабря, на брифинге сообщил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

В среду, 7 декабря, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что 19,5% акций компании у «Роснефтегаза» купит консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) за 10,5 млрд евро.

Glencore сообщил, что покупает пакет за 10,2 млрд евро. С чем связана разница сумм сделок, пока выяснить не удалось: представитель Glencore на вопрос не ответил, связаться с представителем «Роснефти» не удалось.