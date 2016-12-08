Moody's: Сделка по приватизации не повлияет на рейтинги «Роснефти»

Сделка по приватизации не повлияет на рейтинги «Роснефти», а также на прогноз по ним, сообщает в четверг, 8 декабря, агентство Moody's.

«Приватизация окажет нейтральное влияние на кредитоспособность "Роснефти", а также на ее кредитные рейтинги или прогноз по ним в силу того, что основным акционером компании остается Российская Федерация (обладающая суверенным рейтингом Ва1). Агентство исходит из того, что "Роснефть" будет пользоваться поддержкой государства и в дальнейшем», - отмечается в сообщении Moody's.

Агентство предполагает, что методология оценки степени зависимости компании от государства и уровня поддержки со стороны окологосударственных эмитентов также останется неизменной в силу того, что Россия сохранит за собой контрольный пакет акций компании.

«Роснефть» - один из крупнейших в России налогоплательщиков, стратегически значимый для правительства страны, и поэтому компания сможет рассчитывать на особые меры поддержки со стороны государства», - поясняет агентство в пресс-релизе.

В среду главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что 19,5% акций компании у «Роснефтегаза» купит консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) за 10,5 млрд евро.

Glencore сообщил, что покупает пакет за 10,2 млрд евро. С чем связана разница сумм сделок, пока выяснить не удалось: представитель Glencore на вопрос не ответил, связаться с представителем «Роснефти» не удалось.